Nuovo ponte sul rio Salamida, al via il cantiere (e la polemica) 

A Decimomannu iniziano i lavori per la ricostruzione di un ponte nella zona del rio Salamida, nei pressi di Monti Truxionis.L’opera fa parte del progetto dedicato all’adeguamento dei canali di scolo nelle località Is Bingias, Is Bagantinus, Is Orrus e rio Salamida, finanziati con fondi Pnrr pari a un milione di euro e promosso dalla Regione a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018.Il nuovo ponte sarà lungo circa 8 metri e avrà una sezione cinque volte superiore a quella precedente. Per limitare l’impatto visivo il cemento verrà rivestito in pietra mentre le protezioni laterali verranno rivestite in legno.

«La valorizzazione della nostra isola amministrativa - commenta il vicesindaco Massimiliano Mameli - è uno degli obiettivi del programma. Il nuovo ponte permetterà l’attraversamento in sicurezza anche in caso di forti piogge».

«Gli interventi - fa presente l’ex assessore ai Lavori pubblici Matteo Urru - erano bloccati da mesi: finalmente, dopo la nostra segnalazione in Aula, sono ripartiti. Sarebbe importantissimo completare quanto prima anche quelli del canale di Is Bingias, che raccoglie gran parte dell’acqua del paese: sono fermi dalla scorsa estate e nel frattempo il cantiere è diventato una discarica».

«Abbiamo interrotto i lavori - replica l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - per un’interferenza con un collettore fognario di Abbanoa che va verso i pre-trattamenti: riprenderanno a breve. In questi giorni i tecnici stanno facendo dei rilievi per valutare la soluzione migliore».

