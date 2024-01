Nuovo ponte e un rondò per Villasimius 

Il vecchio ponte di San Pietro - quello dove da una decina d’anni in piena estate c’è il rischio di restare incolonnati anche per un’ora – sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospiciente sarà trasformata in una grande isola pedonale. Le auto transiteranno su un nuovo ponte che sarà costruito di fianco al vecchio e, per poter proseguire in direzione Villasimius, ci sarà una rotonda distante cento metri.

È questa la proposta che il Consiglio comunale di Castiadas ha fatto alla Provincia del Sud Sardegna, pronta ad intervenire sul vecchio ponte con un progetto da un milione e 200mila euro. Un progetto che il Consiglio ha chiesto di rivedere (quello originale prevedeva una mega rotatoria in prossimità, appunto, del vecchio ponte) per trasformare l’ingresso della borgata di San Pietro in una zona turistica senza auto.

Il progetto

«Sulla proposta progettuale della Provincia – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – avevamo sin da subito manifestato delle perplessità per quanto riguarda la sicurezza dell’area perché lì ci sono delle attività commerciali e dei servizi pubblici come l’infopoint». E dunque «abbiamo previsto la rivisitazione della viabilità attuale – aggiunge – con la realizzazione di due rotonde e un nuovo tratto di strada che confina con il campo sportivo e il cortile della scuola». In questo modo «stiamo andando a creare un percorso sicuro e, allo stesso tempo, un vero e proprio centro urbano vicino al litorale».

Le modifiche

In base alle modifiche proposte dal Consiglio, insomma, il primo tratto della strada provinciale che conduce a Villasimius sarà vietato al traffico. Le auto si collegheranno con la provinciale poco più avanti, attraverso una strada comunale e una rotatoria «ma sarà tutto molto scorrevole».

Il primo cittadino assicura che la Provincia, in via ufficiosa, si è già detta disponibile ad apportare le modifiche: «Non servono ulteriori soldi – dice ancora Murgioni – e dunque non ci dovrebbero essere problemi. Mi auguro che i lavori possano partire già dal mese di marzo, la borgata di San Pietro diventerà un punto di riferimento per residenti e turisti». Dalla zona di San Pietro, inoltre, partirà una pista ciclabile sino al mare «per un modello di sviluppo del territorio – conclude Murgioni – che ci consentirà di affermarci a livello internazionale».

D’accordo anche Gabriele Contu, ex vicesindaco e unico consigliere oggi all’opposizione: «Il progetto è molto interessante. Si tenga conto di tutti gli interessi e si punti a realizzare un centro turistico con zona parcheggi».

