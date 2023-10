Nuovo ponte dopo l’alluvione 

Impedirà a veicoli e pedoni di transitare quando il fiume raggiungerà i livelli di guardia e a breve sarà pure illuminato: a Villa San Pietro arriva il “ponte intelligente”, opera costata 400mila euro, che metterà in sicurezza una volta per tutte la viabilità della zona di Bia Monti.

Il progetto

Il ponte, che si trova nella zona che mette in comunicazione il territorio di Villa San Pietro e quello di Sarroch, è stato finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della zona attraversata dal rio Mannu. Silvio Persico, assessore ai Lavori pubblici, illustra il quadro degli interventi che hanno cambiato volto al vecchio viadotto situato alle porte della zona di montagna di Lilloni: «Il ponte era diventato pericoloso a causa dei cedimenti della rampa, che avevano formato vari gradini lungo l’intero percorso. Oltre ad aver realizzato un nuovo sottofondo e aver posizionato dei guardrail in legno, i lavori hanno permesso di asfaltare nuovamente l’intero segmento e di sistemare le scarpate: il ponte è stato finalmente dotato anche di illuminazione, gli interventi sono stati ultimati, ora attendiamo solo il collaudo da parte dell’Enel».

La novità

La ristrutturazione del ponte ha portato anche un’importante novità: le sbarre che, in caso di piena del fiume, si chiuderanno per questioni di sicurezza. «A comandare il loro funzionamento sarà un sistema di controllo che, attraverso dei sensori, misurerà il livello del rio Mannu – spiega Persico -, le sbarre si abbasseranno impedendo così ai cittadini di correre dei rischi. Questo sistema di sicurezza è molto importante, visto che già due anni fa abbiamo toccato con mano quanto possa essere pericoloso il fiume in caso di piena».

Il collaudo

Non solo un ponte praticamente nuovo, ma anche interventi di pulizia del fiume che renderanno il letto più sicuro in caso di piogge eccezionali. «I lavori finanziati e condotti dalla Citta metropolitana, partiti il 14 settembre da valle e destinati a concludersi dopo il primo ponte, termineranno nei prossimi giorni – dice la sindaca Marina Madeddu -, gli interventi hanno permesso di ripulire – da una sponda all’altra, per una larghezza di 40 metri – il primo tratto del corso d’acqua da alberi e canne. Nei giorni scorsi, con i tecnici della Città metropolitana, abbiamo effettuato un sopralluogo sul letto rio Mannu in previsione del secondo lotto dei lavori, che consentirà di proseguire la pulizia verso monte: i finanziamenti ci sono già, si tratta solo di bandire la gara d’appalto per individuare la ditta che eseguirà la pulizia del fiume».

