Nuovo ponte, c’è il primo milione 

Un milione di euro per valutare la fattibilità (e i costi) di un nuovo ponte sul Flumendosa. I soldi per lo studio sono stati messi a disposizione dal Consiglio regionale che ha approvato all’unanimità un emendamento presentato dal capogruppo di Orizzonte Comune (e sindaco di Villaputzu) Sandro Porcu.

Lo studio

«Stiamo parlando di diritti – sottolinea Porcu – diritto alla mobilità, diritto alla salute, diritto di esistere come territorio. Il Flumendosa non può essere più un confine, così come lo è da quando ci sono i lavori di ristrutturazione del vecchio ponte. Lavori in grave ritardo che, anche una volta ultimati, non saranno comunque in grado di rispondere alle attuali esigenze di traffico veicolare». Lo studio di fattibilità sarà affidato alla Ois (Opere e infrastrutture della Sardegna) «e tutto – aggiunge Porcu – dovrà essere svolto in sinergia con le comunità locali che saranno coinvolte sin dalle prime fasi con tavoli tecnici e momenti di confronto pubblico».

Le reazioni

Il via libera allo studio di fattibilità è stato accolto con grande soddisfazione dal comitato per il nuovo ponte presieduto da Antonio Congiu: «In questi 18 mesi di disagi – chiarisce Congiu – è stata la nostra principale richiesta, ci fa piacere che il Consiglio regionale al completo abbia compreso quanto un nuovo ponte sia fondamentale. Come si poteva pensare di andare avanti con un viadotto del 1800 a senso unico alternato e un traffico di oltre seimila auto al giorno?».

Congiu ringrazia il sindaco di Villaputzu e rilancia: «Non perdiamo comunque di vista i lavori in corso, in base ad alcuni calcoli da dicembre 2023 ad oggi è stato completato appena il venti per cento dell’intervento. È impensabile restare in questa situazione anche solo per un altro anno, figuriamoci per più anni». E dunque «abbiamo inoltrato – conclude - una richiesta di incontro all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. Vorremo studiare assieme delle soluzioni valide per il breve periodo».

La scelta

Il riconoscimento del buon operato del sindaco di Villaputzu in questo caso arriva anche dal gruppo di minoranza “Villaputzu Futura”: «Il nuovo ponte – spiega il consigliere Stefano Pili – è l’unica soluzione in grado di risolvere i problemi. Noi lo abbiamo sempre fatto presente, ci fa piacere che le nostre istanze siano state ascoltate. Meglio tardi che mai”. Pili invita tutti a concentrare gli sforzi, appunto, su questa nuova opera “e non, ad esempio, su uno svincolo a Sant’Angelo che non riteniamo utile se non per lo sviluppo della zona industriale. Serve il nuovo ponte e, nel frattempo, un giro di vite per far sì che i lavori sul vecchio si concludano in tempi ragionevoli».

