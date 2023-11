Nuovo polo scolastico, lavori al via entro fine mese 

Manca poco, a Isili: i cantieri per la realizzazione degli edifici destinati a ospitare il nido d’infanzia, la scuola primaria e la mensa scolastica verranno avviati a giorni. I lavori devono cominciare prima della fine di novembre.

Il progetto del polo scolastico messo in campo dall’amministrazione comunale guidata da Luca Pilia muove finalmente i primi passi.

I fondi arrivano dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa eresilienza) e consentiranno di concentrare in un’unica area tutte le scuole che fanno capo al Comune. Nell’area individuata per la costruzione dei nuovi edifici sorge già la scuola secondaria di primo grado e vi sono altri locali di proprietà del Comune dove, si presume, verrà trasferita anche la scuola primaria. Per completare il quadro, a poche centinaia di metri si trova la scuola superiore, l’Istituto Zappa-Pitagora con vari indirizzi di studio, dal liceo al tecnico.

Per realizzare tutto ciò saranno impiegati 2 milioni e 300 mila euro per il nido e la materna e altri 700 mila per la mensa.

«Si tratta – ha commentato il sindaco Luca Pilia – di un passo importante verso la costruzione di un polo scolastico unico e moderno che, ne sono certo, soddisferà le esigenze della nostra popolazione scolastica».

