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Olbia.
24 ottobre 2026 alle 00:43

Nuovo polo per l’innovazione 

L’Università di Cagliari: ricerca applicata per il tessuto produttivo 

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Dal simulatore di volo alla strumentazione per creare i materiali di costruzione per scafi e carene, a Olbia nasce il Polo per l’innovazione, un’infrastruttura per lo sviluppo di attività di ricerca applicata, promossa dal Cipnes che ha sottoscritto un accordo ventennale con l’Università di Cagliari con l’obiettivo di creare un ecosistema tra formazione e tessuto produttivo. Finanziato con 25 milioni attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il polo sarà un contenitore di laboratori avanzati per sperimentare progetti e nuove soluzioni negli ambiti al centro dei corsi universitari avviati in città dall’ateneo cagliaritano. «Questa grande infrastruttura farà fare un salto di qualità all’offerta formativa erogata a Olbia», ha detto il direttore del polo UniOlbia, Aldo Carta, presentando, ieri, il progetto insieme al presidente del Consorzio industriale, Livio Fideli.

Gli obiettivi

Accanto al corso di laurea triennale in Ingegneria navale, che conta 70 studenti, e a quello professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche, partito quest’anno accademico con dodici matricole, l’UniCa aggiunge un «hub che è un luogo ideale e neutro, dove si possono progettare cose e sfide», ha detto il rettore dell’ateneo cagliaritano, Francesco Mola, il quale ha confermato anche l’attivazione del corso di laurea magistrale internazionale in Ingegneria navale, a partire dal prossimo anno, che sarà erogato nei padiglioni ex Sep, da riqualificare con cinque milioni stanziati dalla Regione nell’ultima variazione di bilancio. «Collaboriamo a questo importante investimento già dalle fasi iniziali con la progettazione dei laboratori ad alto profilo tecnologico e scientifico che amplieranno l’attività di ricerca nei due macroambiti di formazione, nautica e aeronautica, che la nostra università ha attivato a Olbia nell’ottica degli obiettivi dell’università diffusa di valorizzare le specificità dei territori», ha precisato il direttore generale dell’Università di Cagliari, Aldo Urru. Come una mini Silicon Valley, il Polo sorgerà accanto alla Piattaforma tecnologica europea (PTE), nel distretto industriale, in cui è ospitato il Dipartimento dell’innovazione dell’Università di Sassari, attivo da qualche mese e sostenuto dalla Regione con tre milioni di euro all’anno fino al 2042 e che per l’anno in corso ha previsto 100mila euro per l’allestimento dei laboratori.

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