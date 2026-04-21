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22 aprile 2026 alle 00:51

Nuovo polo civico, unica lista per tre 

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La lista Polo civico-Uniti in Movimento si prepara per scendere in campo. Una delle tre liste - oltre alle sei di Rinascita - a sostegno del sindaco uscente Graziano Milia. La squadra di 28 candidati - 14 donne e altrettanti uomini - è praticamente pronta e verrà presentata pubblicamente in settimana. Una fusione di tre realtà politiche: Polo civico, e le basi cittadine di Uniti per Todde e Movimento 5 stelle in veste civica.

Tra i candidati di spicco ci sono i consiglieri comunali uscenti Tonio Pani e Romina Angius, del Polo civico quartese, che da tempo hanno ufficializzato il loro appoggio alla candidatura di Milia. «Nessuno vuole negare che ci siano tante cose ancora da fare, sarebbe sbagliato e poco serio», dicono Pani e Angius a nome del Polo civico. «Le cose da fare ci sono, e forse sono persino più di quelle già fatte, anche perché ogni giorno se ne aggiungono di nuove. Governare una città significa proprio questo: affrontare problemi vecchi e nuovi, cercando di dare risposte concrete, senza illusioni e senza scorciatoie. Però», sottolineano, «una cosa va riconosciuta: c’è un progetto, c’è una direzione, c’è un lavoro avviato, c’è una prospettiva di prosecuzione e di continuità. E la continuità, quando c’è una base solida, non è immobilismo: è responsabilità. È la volontà di non disperdere ciò che è stato seminato, ma di farlo crescere, migliorarlo, completarlo». La lista Polo civico-Uniti in Movimento è una delle tre aggiuntive rispetto all’attuale squadra di maggioranza al fianco del sindaco uscente, insieme al Patto democratico per Quartu e Verdi e sinistra-Ajò.

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