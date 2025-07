Nuovo Pip, incontro in Regione 

Ancora non si ha un progetto definitivo e neanche la disponibilità di un finanziamento adeguato per eseguire i lavori. Sull’espansione e il potenziamento dell’area artigianale Pip, però, l’amministrazione comunale di Fluminimaggiore ha le idee ben chiare. Nei giorni scorsi gli esponenti della Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Sanna hanno avuto un altro incontro con i vertici dell’assessorato regionale dell’Industria e verificato alcune questioni legate alla redazione dei progetti di massima sugli interventi di massima.

«Possiamo dire – spiega il primo cittadino Paolo Sanna – che abbiamo avuto un’interlocuzione con i rappresentanti dell’assessorato regionale dell’Industria, che si è rivelata utile a capire quale strada dobbiamo percorrere e come dobbiamo procedere per la richiesta di specifici finanziamenti e come redigere i progetti, finalizzati alla partecipazione ai bandi regionali. Bandi regionali per gli stanziamenti di risorse economiche destinate alle aree Pip, che saranno varati fra qualche mese». Da un primo esame, sembrerebbe che per l’espansione e il potenziamento dell’area Pip di Genne Arretza bisognerà intervenire in primis con la realizzazione dei sottopassaggi per i servizi e di alcune opere infrastrutturali. «Stiamo lavorando col massimo impegno – conclude Sanna – perché vorremmo realizzare quanto abbiamo nei nostri programmi per le attività produttive. Siamo della convinzione, che il suo sviluppo possa rappresentare un valore aggiunto per l’economia del nostro territorio».

