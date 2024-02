Nuovo pignoramento, pescatori beffati 

Pescatori beffati ancora una volta da un pignoramento presso terzi disposto dal tribunale per far fronte alle richieste dei familiari delle vittime del dovere. I pescatori di Sant’Anna Arresi da ieri mattina sono su tutte le furie.

Era pronto ad essere liquidato un ulteriore 44 per cento del totale degli indennizzi del fermo nato, con somme depositate sul conto giovedì scorso che si sono visti scippare quanto attendono da tempo da un ulteriore disposizione del giudice. Solo a gennaio erano riusciti ad ottenere il 36 per cento, contrariamente ai loro colleghi delle altre marinerie che hanno ricevuto tutto a dicembre scorso. «Ormai è chiaro il disegno che si vuole portare avanti contro i pescatori penalizzati dalla presenza delle servitù militari - ha detto Luciano Marica - il problema va affrontato su due fronti, quello politico ma soprattutto quello legale. Infatti, la categoria deve pressare affinché i fondi destinati al pagamento degli indennizzi vengano dichiarati per legge impignorabili. Per il resto invece, sul piano legale, spetta a noi incaricare i nostri legali di difendere i nostri diritti che puntualmente vengono aggrediti da chi porta avanti altre istante e rivendicazioni che, seppur nobili e legittime non devono ricadere sulle nostre tasche». Categoria in fermento e Luciano Marica annuncia il passaggio del testimone ai giovani. «Ci aspetta una stagione dura e difficile - dice Marica - noi ci siamo, ma è giusto che siano i giovani a prendere le redini in mano e a intraprendere tutte quelle azioni indispensabili per rilanciare la lotta e riportare la vertenza sui giusti binari».

