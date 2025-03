Nuovo pienone nel mercato civico di via Quirra, tra i box anche gli stand della sagra del carciofo 

Folla ieri al mercato di via Quirra, diventato il punto di riferimento dei cagliaritani dopo la chiusura della struttura di San Benedetto. Complice anche l’evento “La sagra incontra il mercato”, iniziativa promozionale legata alla 35esima edizione della Sagra del carciofo di Samassi. Così i tanti clienti hanno potuto apprezzare il carciofo nelle sue varietà e nelle diverse forme nelle quali può essere cucinato.

Tra i banchi gli operatori di via Quirra sono soddisfatti: «Abbiamo avuto un incremento della clientela, anche se comunque il mercato di via Quirra, soprattutto nel weekend, ha sempre lavorato bene». Adesso però i boxisti chiedono più attenzione da parte dell'amministrazione comunale per il mercato civico del quartiere di Is Mirrionis: «Va benissimo riqualificare San Benedetto ma dopo 37 anni anche qui servono interventi di ristrutturazione. Inoltre mancano parcheggi e nel week end in molti rinunciano a venire a fare la spesa da noi, perché non sanno dove mettere l’auto».

