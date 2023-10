Nuovo pick-up per i barracelli 

Offrirà un valido supporto nelle attività d’antincendio e di protezione civile, facilitando il lavoro della compagnia barracellare di Sarroch: gli agenti guidati dal comandante Alessio Girau potranno contare su un nuovo pick-up attrezzato per ogni tipo di intervento.

Il mezzo di nuova generazione - un Isuzu N60 con modulo antincendio, verricello anteriore, gancio di traino, Idrovora e pompa, del valore di circa 80mila euro - è stato acquistato dal Comune e concesso in comodato d'uso alla compagnia barracellare.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, spiega come il nuovo pick-up contribuirà a migliorare la sicurezza del paese: «Era da più di 15 anni che il Comune non metteva mano al parco auto della compagnia barracellare: ora, con questo acquisto, abbiamo messo in sicurezza la loro operatività in caso di incendi e calamità naturali». ( i. m.)

