Nuovo pick up con le donazioni 

Hanno atteso qualche anno ma ora i barracelli cuglieritani rafforzano il proprio servizio con il nuovo pick up, acquistato grazie alle donazioni. «Senza il contributo di tanti privati e associazioni non sarebbe stato possibile – spiega il comandante Gavino Irde – dobbiamo ringraziare la solidarietà di tanti cuglieritani ma anche quella arrivata da Olbia, Sassari, Alghero, San Nicolò d'Arcidano e Ovodda. E tanti lavoratori ed ex della Fiat che ci hanno sostenuto».

Il pick up Ford è un fuoristrada moderno con modulo antincendio di 500 litri, funzionale per interventi su focolai appena innescati. La polizia rurale nata nel 2018 svolge sorveglianza nelle campagne, incarichi di protezione civile, contrasta l’abigeato e l’abbandono dei rifiuti. Irde, recentemente confermato al comando fino al 2026, coordina il lavoro di 22 barracelli, fra cui 3 donne. ( j.p. )

