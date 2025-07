Nuovo piano per l’energia rinnovabile 

Ai sette milioni di euro che il Comune ha conquistato un mese fa per il potenziamento energetico di una ventina fra edifici e aree preposte ad impianti fotovoltaici, stanno per aggiungersi altri 6,5 milioni di euro per un altro progetto ambizioso ma che stavolta è incentrato esclusivamente sul miglioramento energetico di una serie di strutture storiche del centro.

La giunta guidata da Pietro Morittu, infatti, ha approvato su indicazione dell’assessorato ai Lavori pubblici un accordo quadro per un altro programma di efficientamento energetico. È finalizzata a una pianificazione diversa da quella che aveva già permesso di individuare una ventina di edifici e zone del centro, della periferia e delle frazioni in cui posizionare pannelli fotovoltaici in modo da abbattere del 30 per cento la bolletta Enel del Comune: «Questo è un progetto - spiega l'assessore Manolo Mureddu - che ha l'ambizione di potenziare l'efficienza energetica per gli edifici centralissimi di piazza Roma quali il municipio, la torre Civica, il teatro Centrale, il bocciodromo: ove possibile sarà installato il fotovoltaico e verranno introdotti sistemi di controllo automatizzati dell'uso della corrente». Fra gli interventi, a titolo di esempio, verranno modificati alcuni infissi, installate sonde di temperature per il comando della apparecchiature elettroniche, nuovi quadri elettrici, tende in vetro camera. Il progetto è esecutivo e punta a un bando da 6 milioni e mezzo di euro: il Comune parte sfavorito avendo già vinto bandi analoghi e dunque per continuità propone interventi simili.

