Nuovo piano di lavoro per i vigili 

Un piano per rendere più efficace la presenza dei vigili urbani e ampliare i servizi di monitoraggio del territorio e della sicurezza stradale nella città di Iglesias.

La Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato il nuovo piano di lavoro che riguarda i nuovo orari di servizio e i nuovi turni per ciascun agente. Prevede che si vada a operare su tre turni giornalieri per le giornate dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 22. In questo modo, il primo turno di servizio inizierà alle ore 7.30 e terminerà alle 13.30, il secondo turno sarà compreso tra le 13.30 e le 19.30, ed il turno serale sarà previsto dalle 16 alle 21, mentre nei mesi estivi si protrarrà fino alle 22, salvo diverse disposizioni da parte del comandante, soprattutto in occasioni particolari come manifestazioni pubbliche e festività.

Rimane immutato su due turni il servizio della domenica.

Negli auspici dell'amministrazione comunale, i nuovi turni consentiranno di incrementare l'opera di vigilanza e di controllo, sia in orari critici, come all'entrata e all'uscita delle scuole, che in zone che necessitano di particolare attenzione come nel caso della zona a traffico limitato del centro storico. Una notizia che troverà certo il favore dei residenti visti anche i recenti episodi di vandalismo denunciati in diverse vie del centro storico

Va anche evidenziato che questa nuova turnazione renderà possibile ottimizzare le risorse nei periodi in cui è previsto l'arrivo in città del maggior numero di turisti e visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA