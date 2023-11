Nuovo piano del traffico: senso unico in via Nazionale 

A Nuraminis torna il senso unico di marcia nella via Nazionale. Fra non molto percorrere in auto la centralissima sarà possibile solo in direzione sud: dall’intersezione con via Gramsci alla piazza del Municipio. A senso unico, conseguentemente, le vie Repubblica e via Roma, che rappresentano l'anello di congiunzione del traffico urbano del paese. Stop, quindi, al doppio senso di marcia nella strada principale di Nuraminis, e via alla riedizione senso unico che torna dopo 20 anni dalla prima, sperimentale, istituzione voluta nei primi anni Duemila dall’allora sindaca Maria Efisia Vaquer.

«La Giunta comunale – annuncia il sindaco Stefano Anni – ha approvato lo studio di fattibilità relativo al piano del traffico urbano di Nuraminis. Il piano, per un importo complessivo di 200 mila euro, redatto da uno studio di professionisti esperti in mobilità urbana, rappresenta il giusto compromesso tra la sicurezza dei pedoni, l’esigenza di aumentare i parcheggi per favorire le attività commerciali e l’alleggerimento del traffico sulla strada principale».

Oltre al senso unico in via Nazionale, dove i parcheggi raddoppieranno, il progetto prevede una rotonda nell’intersezione via Roma, via Nazionale e via Matteotti, barriere verticali a protezione dei pedoni e totem informativi in sostituzione dei vecchi cartelli stradali.



