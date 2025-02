Nuovo piano Albania L’opposizione: folle 

Si va verso un decreto per rendere operativi i centri in Albania. Il governo non vuole sospendere gli accordi con Tirana finora bocciati dai magistrati: anzi, per consentire il trattenimento dei migranti valuta di rilanciare con un nuovo provvedimento. Lo dice il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, FdI: «Valuteremo se intervenire prima della sentenza» della Corte di giustizia europea. E l’opposizione attacca: «Perseverare è diabolico - dice il Pd con Simona Bonafè - Il governo fermi questa follia istituzionale che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse». «Non gli sono bastate le pronunce dei tribunali di ogni ordine e grado a dire che è una procedura illegittima? Errare umano, perseverare è meloniano», punge Riccardo Magi nel giorno della sua conferma a segretario di +Europa.

