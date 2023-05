Nuovo pericolo dopo l’alluvione: allarme acque contaminate 

Bologna. L'acqua continua a spaventare in tanti modi l'Emilia-Romagna, dove oggi è attesa la visita della premier Giorgia Meloni assieme a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. C'è stata l'alluvione che ha devastato interi territori, spazzando via le case e la vita di quindici persone, «facendo venire giù interi boschi e montagne», come continua a ricordare il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. E ora a preoccupare le popolazioni colpite dall'ondata di maltempo, in particolare quelle del Ravennate, sono le acque alluvionali che possono essere contaminate da reflui fognari o da sostanze chimiche e da rifiuti agricoli o industriali, con possibili impatti sulla salute. A lanciare l'allarme è il Comune di Ravenna, citando un documento dell'Ausl Romagna, sui pericoli potenziali e sulle norme di comportamento che anche i volontari devono tenere. Tra le indicazioni, «indossare sempre stivali o calzatura robusta per proteggervi. Evitare ciabatte e infradito».

Nel frattempo, prosegue l'allerta rossa che va avanti ormai da una settimana, in particolare per criticità idraulica nella bassa collina, pianura romagnola e sulla costa. E dopo l'emergenza sono stati avviati almeno 63 cantieri sui corsi d'acqua. Poi c'è il tema frane: tra le principali ne risultano attive 376, concentrate in 57 comuni. Ma quelle più piccole, sono migliaia. Per far guarire il territorio ferito servirà quindi ancora tempo e tanto lavoro.

Non confortano le previsioni meteo: il cielo sereno della mattina nei prossimi giorni contrasterà ancora con le precipitazioni improvvise nel pomeriggio, anche sull'Emilia-Romagna.

E poi c’è il problema degli sciacalli: una coppia albanese è stata arrestata a Fornace Zarattini, vicino a Ravenna, per aver derubato gli alluvionati. «Un'azione spregiudicata e risoluta che ha sfruttato un’emergenza collettiva», commenta il gip Andrea Galanti, che ha convalidato gli arresti.

