Nuovo percorso pedonale in viale Colombo 

Lo avevano chiesto a gran voce e alla fine sono stati accontentati. I pedoni che ogni giorno percorrono il secondo tratto di viale Colombo, da piazza Santa Maria in direzione via S’Arrulloni, adesso potranno passare in condizioni di sicurezza. A fianco al piccolo marciapiede dove era difficile passare, hanno adesso a disposizione un lungo percorso pedonale realizzato con la segnaletica che rende più agevole anche l’accesso alle attività commerciali, laddove prima c’era una lunga scia di auto parcheggiate che non lasciavano lo spazio.

L’intervento, coordinato dal settore Traffico e viabilità della Polizia locale, è stato realizzato nell’ambito dei lavori di rifacimento della segnaletica in viale Colombo che sono stati realizzati in notturna e conclusi qualche settimana fa.

«È davvero bellissimo poter passare in quel tratto senza fare lo slalom tra le auto in sosta e senza il rischio di essere investiti» dice Laura Perra, «la speranza è che adesso il percorso pedonale non diventi un parcheggio per le auto come già successo da altre parti. Spero che ci siano controlli rigorosi da parte della Polizia locale». In prossimità delle diverse strisce pedonali sono state realizzate anche delle linee gialle per vietare la sosta cosa che, soprattutto nell’attraversamento nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Marconi, nessuno sta rispettando.

