Nuovo percorso nell’ex ferrovia 

Da tracciato ferroviario dell’ex Fms a nuovo percorso ciclo-pedonale dell’ultima tappa del Cammino minerario di Santa Barbara: ieri mattina a Gonnesa, nei pressi del campo sportivo, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo tratto Gonnesa- Bindua.

Tante persone, a piedi e in bicicletta, hanno voluto percorrere per la prima volta il tracciato. «È l’opera pubblica più importante eseguita finora dalla fondazione Cammino minerario di Santa Barbara - dice il presidente della fondazione e sindaco di Iglesias Mauro Usai - un progetto voluto e iniziato da Giampiero Pinna, che non c’è più ma che non smetteremo mai di ringraziare per la sua attività nel Cammino. Risistemato il tratto fino a Bindua, il nostro obiettivo è arrivare fino a Iglesias». Un altro pezzo di un itinerario che si snoda lungo tutto il territorio, mettendo insieme natura, storia, miniere. «Un lavoro che restituisce alle comunità locali un collegamento prezioso - ha detto il sindaco di Gonnesa, Pietro Cocco - a misura di pellegrini, escursionisti, ciclisti per promuovere il turismo lento e sostenibile». All’inaugurazione anche il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della Diocesi e componente del comitato tecnico-scientifico del Cammino. «Sia questa l’occasione per imparare a leggere attraverso i piedi il linguaggio della natura che è intorno a noi», ha detto. «Il percorso da Gonnesa a Bindua si sviluppa in tre chilometri e mezzo - dice Luca Zambianchi, ingegnere del Cammino - abbiamo riqualificato il fondo, installato delle banchine “lg” lungo il percorso, illuminato la galleria Is Ollastus con pannelli fotovoltaici».

