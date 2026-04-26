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Girasole.
27 aprile 2026 alle 00:19

Nuovo percorso naturalistico lungo la laguna 

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«I bambini indicano un cammino di vita sereno e tranquillo». Osservando il nuovo percorso naturalistico lungo la laguna don Battista Mura ha invitato a farsi portatori di pace: «Attraversiamo le strade del mondo portando speranza e un segnale di concordia. Che il percorso sia un luogo di svago». Alle parole del parroco di Girasole è seguito, ieri mattina, un caloroso applauso, anteprima del taglio del nastro. Hanno partecipato consiglieri regionali e provinciali, sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, sotto la cui egida si è sviluppata la progettazione dell’iniziativa che rientra nel master plan “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, uno stuolo di bambini e genitori in bicicletta. «Siamo felici e soddisfatti - ha detto il sindaco Lodovico Piras - per essere riusciti a portare avanti un progetto importante non solo per il paese ma per tutti i Comuni dell’Unione che ci hanno creduto, mettendo in evidenza un risultato che viene dalla collaborazione e dalla perseveranza. Il percorso mette insieme spirito di collaborazione, sport e rispetto dell’ambiente». I lavori del percorso naturalistico, già sentiero utilizzato da allevatori che transitavano con le mandrie di mucche, sono stati completati in quattro mesi dall’impresa Luca Demurtas. (ro. se.)

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