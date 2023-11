«Nuovo pediatra per 914 piccoli pazienti» 

«I 914 piccoli pazienti di Quartucciu avranno presto un nuovo pediatra». Ad annunciarlo è il consigliere regionale della Lega Andrea Piras, che da subito ha raccolto le preoccupazioni delle mamme dei piccoli di Quartucciu, rimasti orfani del medico per le loro bambine e i loro bambini. Piras, già il giorno successivo all’improvvisa scomparsa di Antonietta Avignone, avvenuta nella sua casa di Sinnai lunedì 30 ottobre ha attivato le interlocuzioni con la direzione generale della Asl 8. La donna era, infatti, l’unica pediatra ad avere un ambulatorio in città e negli anni era diventata per grandi e piccoli un punto di riferimento. «La Asl, lunedì, nella riunione del Comitato zonale della pediatria, ha chiesto la sostituzione della dottoressa Avignone. Ares farà un bando nell’immediatezza e allo stesso tempo la Asl ha chiesto alla Regione l’autorizzazione alla sostituzione definitiva della dottoressa», spiega l’esponente della Lega, quartuccese, ricordando con affetto quella che è stata anche la sua pediatra.

«Ringrazio il direttore generale della Asl, Marcello Tidore, per aver preso a cuore il problema ed essersi attivato per la sua risoluzione. La dottoressa Antonietta, come amavamo chiamarla tutti noi, è stata una pediatra che non si è mai tirata indietro e si è sempre fatta in quattro per tutti, il suo cellulare poteva squillare a tutte le ore e lei rispondeva sempre. Ma Sono certo che anche chi la sostituirà si prenderà cura con la stessa pazienza e devozione delle bambine e dei bambini quartuccesi», conclude Piras. (fr. me.)

