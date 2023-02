Nuovo pediatra al lavoro in otto centri 

Ha preso servizio con sede a Oristano la pediatra di libera scelta Valeria Marras, disponibile per i bambini sino ai 14 anni residenti nei comuni di Oristano, Cabras, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana.

Valeria Marras riceve nell’ambulatorio in via Cagliari 458, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, e giovedì e venerdì dalle 15 alle 17 «previo appuntamento telefonico al numero 320 7884276», si sottolinea in una nota dell’Azienda sanitaria locale.

«Per effettuare la scelta del pediatra, i genitori dei bambini dovranno recarsi presso gli uffici Scelta e revoca del medico, in via Carducci 41, aperti dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 11, portando con sé il codice fiscale del piccolo assistito – affermano dagli uffici dell’Azienda sanitaria locale - Nel caso in cui i genitori deleghino terze persone a effettuare la scelta, occorrerà una delega scritta su carta libera, corredata da una fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante».

Si colma quindi almeno in parte un disagio che da tempo soffrivano le famiglie di questi otto centri della provincia che chiedevano appunto l’arrivo di un nuovo pediatra ( )

