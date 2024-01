Nuovo pavimento nella palestra scolastica 

Sono in via di completamento a Settimo i lavori di sistemazione della palestra scolastica della scuola primaria di via Lussu dove è stato posato il nuovo manto per le attività sportive. Un intervento da 160mila euro programmato per rendere la struttura più funzionale in tutte le sue parti. Un lavoro di riqualificazione avviato alcuni mesi fa grazie alla disponibilità dei fondi europei del Pnrr.

Già realizzata la nuova pavimentazione che ha sostituito quella originaria ormai al limite della praticabilità con vaste tracce di umidità. Si è anche già provveduto alla sistemazione degli spogliatoi e all’installazione di un impianto fotovoltaico con batterie d’accumulo che consentiranno l’efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico con notevole risparmio di gestione. Presto la palestra potrà tornare a disposizione per le lezioni a scuola e per altre iniziative. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA