«Nuovo patto per salvare la diga» 

Servirà una nuovo protocollo d’intesa tra i vari enti per salvare la diga di Sant’Antonio dalla demolizione: dopo il report prodotto dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in seguito al sopralluogo dello scorso dicembre nell’invaso costruito sul rio Gutturu mannu, la Regione è pronta a correre ai ripari. Tutto da rifare, insomma, perché l’accordo raggiunto due anni fa, che vedeva coinvolti in prima linea per evitare la dismissione dello sbarramento che si trova nei territori di Assemini e Uta, non ha prodotto alcun risultato.

La Regione

Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici, anticipa i passi da compiere per evitare la demolizione del gigante di calcestruzzo da 200mila metri cubi, oggi abbandonato e pericoloso. «Lo scorso 9 marzo ho convocato in assessorato un incontro con le amministrazioni e i soggetti coinvolti per verificare a che punto fossero gli accordi presi nel febbraio 2021. Già in quella circostanza era stata espressa la volontà di trovare una soluzione condivisa, senza arrivare però a dare seguito a quegli impegni. Abbiamo quindi cercato di capire quali fossero le difficoltà da superare. La Città Metropolitana di Cagliari ha espresso la disponibilità alla gestione dell’invaso che non poteva essere affidato ad Enas, visto che non rientra nel sistema idrico multisettoriale, e nemmeno al Consorzio di Bonifica, non potendo essere destinato all’utilizzo per fini irrigui. La disponibilità dell’ente metropolitano, tuttavia, è condizionata alla consegna dell’opera soltanto una volta eseguiti i lavori di messa a norma e messa in sicurezza e, soprattutto, solo a fronte di un accordo che garantisca anche risorse finanziarie e di personale, attraverso una convenzione con altri enti e amministrazioni». Nei prossimi giorni gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici trasmetteranno ai vari enti coinvolti nella gestione della diga il nuovo testo dell’accordo.

L’iter

«Con la prima manifestazione di interesse non si è riusciti a trovare un’intesa tra tutti i soggetti coinvolti – dice Saiu -, di conseguenza, nella riunione dello scorso mese si è pensato a come superare le criticità del primo accordo. L’opera è ancora di proprietà privata, affinché si perfezioni il passaggio occorre quindi la collaborazione della Città Metropolitana, dell’assessorato regionale degli Enti locali, di quello all’Ambiente, del Consorzio di Bonifica, dell’Agenzia Forestas e di Enas.