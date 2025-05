Nuovo patto per i servizi sociali 

A Guspini si rafforza la rete sociale: formalizzate cinque convenzioni con altrettante associazioni locali con l’obiettivo di consolidare una rete di sostegno già attiva in maniera informale e dare valore all’azione del volontariato. Le delibere disciplinano i rapporti tra il Comune e il terzo settore secondo le norme e prevedono rimborsi spese documentati per le attività svolte.

I gruppi

Le associazioni sono il “Centro d’Ascolto Monsignor Salvatore Spettu OdV” (che in base alla convenzione sarà impegnato nel sostegno socio-assistenziale e nella lotta alla povertà), “La Città del Sole” (per l’inclusione dei disabili), “G.A.M.A.” (nei gruppi di auto mutuo aiuto per fragilità psichiche); “Auser Guspini ODV” (per rafforzare il servizio di “Nonno Vigile” e le iniziative per gli anziani) “Anteas”, incaricata del trasporto sociale per le fasce fragili.

In campo

«Il nostro compito – afferma Carmen Marongiu di Auser – è contrastare ogni forma di esclusione, promuovere l’invecchiamento attivo e creare ponti tra generazioni. Settimanalmente visitiamo le case di riposo per portare sollievo agli ospiti e organizziamo laboratori su giochi e mestieri antichi. Vogliamo che ogni anziano si senta ancora utile, ascoltato e protagonista».

Giuliana Zanda (G.A.M.A.) sottolinea l’importanza dei laboratori creativi e terapeutici: «Oltre ai gruppi di auto mutuo aiuto organizziamo incontri e attività per la socializzazione come laboratori creativi e terapeutici». Per Lorella Mura, “La Città del Sole”, «le nostre azioni vogliono sostenere i disabili e le loro famiglie».

Isa Saba, del Centro d’Ascolto Spettu, parla di un aspetto particolarmente importante e interessante della convenzione: «Interventi a favore dei cittadini e delle famiglie che si trovano in condizioni di indigenza di emarginazione sia socioeconomica che lavorativa, attraverso una costante interlocuzione e programmazione degli stessi interventi che risulta fondamentale perché oltre a rispondere a emergenze e urgenze, le azioni che verranno richieste e realizzate dovranno nascere da una attenta e condivisa considerazione della realtà, programmate».

I volontari

Giorgio Tuveri di Anteas - associazione che nel 2024 ha effettuato oltre 500 viaggi sociali - è soddisfatto: «A Guspini operano oltre 100 associazioni. Questa convenzione rappresenta un riconoscimento concreto per il lavoro svolto a favore della comunità». Nella loro convenzione, il Comune contribuirà alle spese di carburante per il servizio (rimborso pari a un quinto del costo per litro).

L’assessore Alberto Lisci sottolinea: «Le convenzioni sigillano collaborazioni già radicate con associazioni che più di tutte si attivano nell’opera di cooperazione con il servizio sociale. Siamo grati che abbiano accolto la nostra proposta: è un investimento in sinergia, fare rete moltiplica il valore di ogni intervento».

