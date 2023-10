Nuovo parroco in arrivo per sostituire don Francesco Mannu 

Nelle prossime settimane, presumibilmente domenica 22, come fa sapere il sindaco di Tratalias Emanuele Pes, ci sarà l’insediamento del nuovo parroco per la parrocchia di Tratalias e presumibilmente di Villaperuccio.

Il tutto a seguito della richiesta accolta dall’amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias. Richiesta arrivata da Don Francesco Mannu, attuale parroco di Tratalias e Villaperuccio, in cui per motivi personali ha fatto richiesta di essere sollevato per un congruo periodo ti tempo dagli impegni pastorali ricoperti presso le parrocchie a lui assegnate. La Curia tiene a precisare che don Francesco Mannu conserverà tutti i suoi incarichi.

Le messe si svolgeranno nella giornata odierna alle ore 17.30, domenica 8 alle 9:30 e sabato 14 e 21 ottobre sempre alle 17:30; altre date e orari verranno eventualmente comunicati nei prossimi giorni in attesa della nomina del nuovo parroco. A tal proposito interviene il sindaco Emanuele Pes, «Quando sono venuto a conoscenza del problema – dice - il mio primo pensiero è stato quello di vicinanza e solidarietà. Don Mannu ha preso una decisione sicuramente non facile e meditata, valori e principi che lui stesso è riuscito in così poco tempo a trasmettere a tutti i cittadini di Tratalias».

RIPRODUZIONE RISERVATA