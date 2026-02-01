Nuovo parquet in arrivo nel palazzetto dello sport 

L’Amministrazione comunale ha annunciato che la prossima settimana prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione del palazzetto dello sport. «Il risultato finale – promette il sindaco Gianluigi Loru - sarà una superficie completamente rinnovata, più sicura e più performante per tutti gli atleti che ogni giorno vivono questo spazio».

I lavori si sono resi necessari perché la vecchia pavimentazione in materiale plastico, dopo 20 anni di utilizzo, presentava avvallamenti e zone ormai molto scivolose da cui la scelta di realizzare una sSuperficie in parquet sportivo professionale che garantirà anche un migliore assorbimento degli urti e performance di gioco.

