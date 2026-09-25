Nuovo parco, lo skatepark prende forma 

I primi bambini più temerari hanno già preso possesso del percorso per biciclette e skate. Ufficialmente però il parco tra via Iglesias, via Torricelli e via Marconi a Sestu non è ancora ultimato, ma i lavori sembrano essere davvero agli sgoccioli.

«La settimana prossima interverrà l’impresa per il completamento dell'area, che consiste nell'impianto del prato con relativo sistema di irrigazione, e nell’installazione dei giochi nelle piastre di calcestruzzo già presenti», annuncia il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. Si tratta di giochi per bambini, mentre il percorso, chiamato in gergo tecnico “dump track”, può essere usato da tutti. Qui una volta c’era solo un terreno incolto, poi è stato realizzato il centro commerciale, ed è previsto anche un grande parco con alberi e verde. I tempi si sono allungati, anche a causa della pandemia, e sono passati anni. Ora una parte del parco è stata realizzata, ma non c’è ancora una data chiara per quando tutto sarà ultimato.

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