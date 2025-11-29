Nuovo parco letterario a Sa Forada 

Da area incolta nel cuore della zona di Sa Forada, a parco letterario. Il futuro dello spazio di via Lussemburgo è tracciato: dopo l’arrivo delle risorse, 60mila euro, c’è il sì della Giunta al progetto che ridisegna i 1.800 metri quadrati senza verde. Lo spazio diventerà presto un parco pubblico distante dal caos del traffico, aperto al relax, al benessere e alla salute delle persone, alla mitigazione e all’adattamento climatico, ma anche alla presentazione di libri e più in generale alla letteratura.Il progetto nasce anche a seguito della proposta all’associazione culturale Baa Bà e del suo desiderio di veder nascere nuovi parchi letterari, ispirato dalla volontà di rendere il festival Rainbook più sostenibile», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «La nuova area verde è la dimostrazione di quanto possa essere prolifica la collaborazione pubblico-privato. Un parco che si apre alla cultura e si inserisce in una serie di interventi portati avanti dall’amministrazione in questi anni».

