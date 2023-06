Nuovo parco eolico:«Le torri si vedranno da Nora e da Chia»  

Il progetto, che ammonta a un miliardo e 903 milioni di euro, è preliminare: c’è ancora da scegliere fra le opzioni con cui ancorare le torri al fondale (fra i 120 e i 350 metri sotto la superficie del mare), ma per ogni torre (il cui costo è stimato in 12 milioni di euro) si intendono fare tre ancoraggi e tre catenarie.

Le amministrazioni comunali di Pula e Domus de Maria stanno già mettendo nero su bianco le loro osservazioni, quella di Sarroch si accinge a farlo. Termine ultimo: trenta giorni dalla pubblicazione. Obiettivo comune: spiegare che l’impatto paesaggistico del parco non sarebbe affatto «basso» come si legge nel progetto stilato dalla Tecnoconsult srl di Fano, nove pagine in cui i proponenti argomentano i motivi per cui il mare sardo sarebbe il luogo ideale in cui produrre 705 megawatt di energia eolica e illustrano i pregi della tecnologia flottante.

Oltre le torri ci sarebbero 5 chilometri di cavi da interrare in territorio comunale di Sarroch e altri 246 chilometri da interrare nel fondale marino fino alle piattaforme al largo, una stazione elettrica da realizzare sulla terraferma in Comune di Sarroch e altre sottostazioni in mare. «Il nostro orientamento è totalmente negativo», riassume Cabasino. Contrario anche il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì.

L’intento, sulla carta, è nobile: produrre energia senza generare altra anidride carbonica né sostanze inquinanti. Il risultato, per i sardi e il loro paesaggio, sarebbe un ennesimo parco eolico galleggiante, chiamato “Nuovo Porto Pino”: 47 aerogeneratori da 15 megawatt l’uno. È ciò che la srl Regolo Rinnovabili (sede a Milano in largo Augusto 3) chiede di realizzare con concessione trentennale in una vasta area di mare, 17 chilometri al largo di uno dei litorali più amati nell’isola, lato ovest del Golfo degli Angeli. Sono spiagge meravigliose e conosciutissime: Nora, Chia, Su Giudeu, Cala Cipolla. Dalle quali quelle torri sarebbero visibili, protestano i sindaci Walter Cabasino (Pula) e Concetta Spada (Domus de Maria), che il 23 maggio hanno ricevuto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari il progetto e l’invito, datato 17 maggio, a presentare entro 30 giorni le proprie osservazioni/opposizioni: «Abbiamo fatto delle prove, sono talmente alte che si vedrebbero da tutti i punti della costa», spiega Spada. «E sarebbero un pessimo colpo per la diportistica».

Le osservazioni

«Il nostro territorio – ricorda il sindaco di Pula – ha fatto da tempo delle scelte di sviluppo economico che trovano nel turismo la sua filiera più importante. Un turismo basato principalmente sulla valorizzazione dei beni archeologici, storico-culturali, ambientali e paesaggistici. I parchi eolici non mi paiono compatibili con queste scelte».

Sarroch, a suo tempo, ha fatto altre scelte puntando – com’è noto – sull’industria. Ma il sindaco Dessì è in linea coi colleghi: «Il nostro territorio ha già dato, direi. Vogliamo capire i dettagli, sapere dove vorrebbero far passare questi cavi, a che profondità. Ma posso già dire quanto ho detto tempo fa a proposito di un altro progetto, che riguardava la zona di Teulada: sono contrario. La settimana prossima affronteremo la questione in sede di Unione dei Comuni».

Flora e fauna marina

A presiedere l’ente sovracomunale è la sindaca di Domus de Maria, Concetta Spada: «A parte l’impatto sul paesaggio – si infervora – questo impianto disturberebbe la biodiversità, danneggerebbe il fondale marino, provocherebbe rumori, disturberebbe la fauna marina per diverse generazioni, col rischio di far sparire tante specie di pesciolini, e va tenuto presente anche l’impatto delle manutenzioni. Il nostro territorio comprende un’Area marina protetta e un Sito di interesse comunitario, e come Comune abbiamo appena approvato progetto di popolamento in un’area di fondale brulla che prevede il reimpianto di posidonia: questo per chiarire che il fondale marino ha per noi lo stesso valore dell’ambiente emerso. Per tutelare le nostre dune abbiamo appena investito 600 mila euro. E dovremmo farci rovinare il paesaggio per gli interessi di chissà chi? Non se ne parla».

