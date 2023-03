Nuovo parco eolico, i dubbi del Comune 

Entro il prossimo luglio a Porto Torres entrerà in funzione un nuovo parco eolico della potenza di 30 Megawatt capace di produrre ogni anno circa 70 Gwh di energia. Ad annunciarlo è la società Engie che ha avviato la costruzione dell’impianto nell’area industriale, con cinque torri al posto di dieci, un sistema che supera le vecchie tecnologie. Si tratta di macchine di ultima generazione, dotate di turbine di grandi dimensioni che, a parità di potenza, consentono di ridurre il numero delle torri eoliche e, quindi, di limitare l’impatto sull’ambiente. Engie ha previsto un altro impianto della stessa potenza a Rampigallo, in Sicilia, parchi eolici che si aggiungono ad altri progetti che la società intende realizzare nei prossimi anni. Il risparmio previsto complessivamente è di 45mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, con copertura del fabbisogno di circa 55mila famiglie.

L’amministrazione comunale di Porto Torres prima di dare una valutazione puntuale attende di conoscere il progetto nel dettaglio. «In linea generale, come detto in più occasioni, non si è pregiudizialmente contrari ai nuovi investimenti energetici» sostiene il sindaco Massimo Mulas «ma deve essere chiaro quale sia la reale ricaduta sul territorio. Il nostro timore è che si tratti di investimenti fini a se stessi senza reali benefici per i sardi». (m.p.)

