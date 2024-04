Nuovo parco, è già polemica 

Il nuovo polmone verde in via Vittorio Emanuele, aperto da pochi mesi alle Serre e mai inaugurato, è già al centro delle polemiche. I residenti del quartiere delusi perché il Comune non ha messo in piedi una cerimonia di taglio del nastro «come è stato fatto per tutti gli altri parchi cittadini», denunciano anche che l’area «è già in balia dei vandali e che fino a tarda sera il parco è occupato da giovani che bevono, fumano e ascoltano musica alta» disturbando il riposo.

La replica

Malumori a cui l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, replica così: «È un bene che la nuova piazza, dopo un iter lungo e turbolento iniziato quattro anni fa, sia stata riconsegnata definitivamente alla collettività e oggi sia fruibile con tutte le indicazioni necessarie per farne un buon uso». Poi smorza le polemiche: «È anche positivo che venga utilizzata da grandi e piccoli come luogo di aggregazione, a differenza di altre piazze ci sono tavoli e panche che favoriscono la convivialità e la socialità».

Seimila metri quadri che, grazie a un progetto da 600mila euro, hanno dato una nuova immagine a un’area nel degrado per 30 anni. Nel parco sono stati installati altalene e scivoli, c’è poi l’area dedicata ai cani, separata dal resto del parco da una recinzione e accessibile attraverso due cancelli. Mentre a fare da cornice allo spazio dove gli anziani, i bambini e i giovani possono passare il proprio tempo libero, ci sono grandi alberi, panche e tavoli in calcestruzzo e legno. Tutto in un ambiente sicuro e privo di barriere architettoniche.

«L’accesso all’area avviene da via Vittorio Emanuele II e si snoda tra via Einaudi e via Saragat – spiega Caredda –. Non ci sono per i frequentatori del parco gradini, soglie, elementi di delimitazione, la pavimentazione poi è stata realizzata in calcestruzzo architettonico. L’area gioco per i bambini è definita da una pavimentazione anti trauma colorata, all’interno della quale viene collocato un gioco semi inclusivo».

Slitta l’intitolazione

L’inaugurazione annunciata per la primavera sembra ormai nel dimenticatoio, ma la piazza aspetta ancora l’intitolazione. «Tolto il parco “Sergio Atzeni” in via Pertini anche gli altri realizzati di recente sono ancora “senza nome”», conclude Caredda, «i tempi burocratici sono più lunghi e ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma abbiamo già delle idee».

