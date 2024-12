Nuovo parco all’ingresso del centro abitato 

Per chi arriva dal mare l’ingresso del paese tutto sembra tranne che turistico: aiuole delimitate da cemento scrostato, cartellonistica carente (c’è giusto una gigantografia di una spiaggia di Feraxi, piazzata alcuni mesi fa), accessi laterali alla via Roma grigi e maltenuti. Un contesto urbano comunque ricco di alberi «e con grandi potenzialità – spiega il sindaco Salvatore Piu – che adesso trasformeremo in uno spazio decoroso e vivibile per turisti e residenti. Il paese merita di avere un biglietto da visita all’altezza delle sue bellezze».

La vetrina

Il progetto - 520mila euro tra contributi regionali (occorre attendere l’esito di un bando cui il Comune ha partecipato) e risorse dell’imposta di soggiorno (160mila euro già messi a disposizione) – prevede la riqualificazione dell’intera striscia che scorre parallela alla via Roma, quella compresa tra il campo sportivo e la piccola rotatoria di Santa Lucia. In mezzo la nuova chiesa, l’edicola, un ristorante, parcheggi, case e aree verdi.

Come prima cosa sarà realizzato un percorso pedonale lungo circa 380 metri in calcestruzzo architettonico colorato. Lungo il percorso – con tanto di illuminazione - troveranno spazio i parcheggi (sia quelli vecchi che altri nuovi, in questo caso saranno colorati di verde), aree relax con giochi per i bambini, rastrelliere per biciclette e tavoli da picnic. Tutte le nuove strutture verticali in calcestruzzo (muretti, scalinate) saranno di colore rosso mentre le aree di gioco di colore blu (con pavimentazione in gomma riciclata).

Il verde

«Non solo stiamo migliorando l’accesso al paese – chiarisce l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai, uno dei promotori del progetto assieme all’assessore al Bilancio Andrea Mura – ma stiamo anche restituendo ai cittadini un’area vivibile a attrezzata. La rigenerazione urbana non riguarda soltanto l’estetica ma la funzionalità, tutti valori che abbiamo posto al centro del progetto». C’è poi un’attenzione particolare alla riqualificazione del verde urbano che sarà integrato con piante quali lentischio, mirto e corbezzolo anche perché «estremamente resistenti alle condizioni climatiche».

Verso il mare

Chi arriva dal litorale di San Giovanni e Torre Salinas, insomma, potrà sostare e passeggiare all’interno di un bel polmone verde. O magari, dopo un giro in centro, fermarsi lì per mangiare qualcosa all’aperto, tra giochi, alberi e relax. Il tutto, se il finanziamento andrà a buon fine, potrebbe essere pronto per l’estate del 2026 (sei mesi il tempo necessario per i lavori). Un primo passo per rivitalizzare un paese che al momento – quanto al decoro - non gode di buona salute.

