Nuovo parcheggio, un piano chiuso alle auto 

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il parcheggio multipiano realizzato in Via Sant’Antonio continua a manifestare problemi e a far discutere la città. Nei giorni scorsi, infatti, è stata disposta la chiusura temporanea del piano superiore per effettuare lavori strutturali ritenuti necessari dopo un sopralluogo tecnico degli uffici competenti. Non dovrebbe comunque trattarsi di interventi di grossa portata, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Concas: «sono state riscontrate delle difformità nella parte rialzata della struttura e abbiamo incaricato la ditta appaltatrice a effettuare gli appropriati lavori affinché tutto venga portato a regola d’arte».

Il parcheggio

Certo è che il parcheggio, costruito nell’area in cui decenni fa sorgeva la storica segheria Cecchini, non è nato sotto una buona stella. Realizzato in concomitanza all’altro parcheggio di Via Trexenta, allo scopo di aumentare i posti auto e snellire il traffico urbano cittadino, ha da subito intrapreso un percorso a ostacoli, tanto che i lavori vennero interrotti più volte per motivi di varia natura, come per esempio la presenza di amianto nel materiale di risulta che, come spiegò l’allora assessore competente, sarebbe derivata dallo sfaldamento di materiale in eternit sepolto già da tempo nell’area interessata.

I ritardi

Per questa serie di contrattempi la sua inaugurazione slittò di parecchio rispetto all’altra struttura: l’opera, costata circa un milione 500mila euro, avrebbe dovuto essere consegnata, infatti, nel 2023. Ci furono polemiche, a dire il vero non ancora del tutto sopite, anche per quanto riguarda l’aspetto prettamente estetico del fabbricato, ritenuto da molti cittadini invasivo e poco rispettoso dell’ambiente circostante. «Si tratta – denuncia il consigliere d’opposizione Luigi Biggio – di un blocco di cemento la cui presenza stride con il contesto storico nel quale è stato costruito: su una delle porte di accesso più suggestive della città, e a poca distanza dalle mura pisane e dal Castello Salvaterra». A pochi mesi da quella che avrebbe dovuto essere l’inaugurazione definitiva, si presenta l’ennesimo problema. «I lavori inizieranno il più presto possibile – rassicura l’assessore Concas – e contiamo di ripristinare la fruibilità del parcheggio quanto prima, eliminando il disagio che la temporanea chiusura sta causando ai nostri concittadini e ai turisti».

