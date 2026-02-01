Nuovo parcheggio, ok all’appalto 

La parola d’ordine è decongestionare. A Monserrato – dove il traffico è in aumento e trovare parcheggio in centro sembra sempre più un’impresa, con tanti che per disperazione ricorrono alla sosta selvaggia – sta per nascere un’ampia area dove lasciare la propria auto e procedere a piedi verso la propria meta.

L’opera

È in partenza infatti un appalto da 350 mila euro per la realizzazione di un parcheggio da circa cinquanta posti che sarà costruito nello sterrato compreso tra via Cabras, via Monte Marganai e via Arcuentu. Un intervento che prevede l’intera rigenerazione dell’ex lottizzazione Su Pardixeddu. «Un progetto importante, che ci permette di dare risposte ai cittadini della zona che da più di dieci anni chiedevano una riqualificazione», spiega il sindaco Tomaso Locci, fiducioso che l’opera possa tamponare il problema della carenza di stalli in città. «Daremo uno sfogo al centro, perché i parcheggi creati non serviranno solo ai residenti ma a tutti coloro che hanno necessità di spostarsi in zona».

Oltre ai cinquanta posti auto «che consentiranno di dare respiro al centro città, l’intervento si propone di rilanciare tutta un’area in condizioni di degrado», aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Dando seguito alla filosofia che applichiamo in tutte le riqualificazioni portate avanti, nasceranno anche un nuovo parchetto e uno spazio attrezzato per il gioco dei bambini, visto che il quartiere ne era sprovvisto». Proprio per questa ragione, continua Locci, «il progetto darà ulteriore valore agli immobili situati in zona».

I tempi

Giovedì è stato il giorno della consegna lavori all’impresa vincitrice dell’appalto, anche se il cantiere non è ancora stato approntato per via del maltempo. «Non vediamo l’ora di iniziare, stiamo attendendo che finisca questo periodo piovoso. La certezza è che si partirà a febbraio, i tempi in ogni caso non saranno lunghi», assicura il primo cittadino. L'ingresso alla nuova area di sosta sarà collocato direttamente su via Cabras – che ad oggi non comunica con via Monte Marganai – mentre l’uscita delle auto avverrà dalla parte opposta, in via Arcuentu. Da quelle parti stanno per cominciare anche i lavori di rifacimento integrale dell’asfalto di via Cabras, ma la vicinanza fisica e temporale dei due interventi non preoccupa. «I due cantieri non saranno in conflitto», assicura Nonnoi.

