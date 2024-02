Nuovo Palasport, pronto il progetto 

«Offrire alla città sport, relax e intrattenimento con un’architettura capace di relazionarsi con il nuovo Parco degli Anelli e di integrarsi a perfezione con la città. È questo il nostro obiettivo». Così il sindaco, Paolo Truzzu, commenta l’incontro - al quale hanno partecipato anche le varie federazioni sportive - con il progettista del nuovo Palazzetto dello sport, «per definire gli ultimi dettagli operativi di quello che sarà un centro polifunzionale da vivere 365 giorni l’anno. Una struttura da seimila posti», aggiunge Truzzu, «per eventi nazionali e internazionali, da realizzare con un intervento che rispetterà pienamente la sostenibilità ambientale».

Il vertice

Impegnato in questi giorni nello sprint finale della campagna elettorale per le Regionali, il sindaco ha comunque voluto fare il punto sul progetto del Palasport che dovrà sorgere nel parcheggio Cuore dello stadio Sant’Elia, a poca distanza da quello attuale. Il rendering del progetto ha già conquistato i cagliaritani in attesa che l’opera sia realizzata. È un’architettura avveniristica totalmente green che si affaccia sul mare, la sua forma ricorda un po’ quella di un’astronave. Il futuro Palasport costerà 41 milioni di euro e al momento siamo al progetto preliminare. C’è però da considerare anche la riqualificazione delle aree attorno alla Fiera, per la quale sono a disposizione tredici milioni e mezzo di euro provenienti dal Pnrr e altri tre milioni e mezzo da fondi comunali.

I tempi contrattuali

Il nuovo Palasport è destinato a ospitare appuntamenti internazionali di diverse discipline: certamente il basket e la pallavolo, ma anche tennis, calcio a cinque e altre discipline. Il via ai lavori nei prossimi mesi, mentre la chiusura dei cantieri è prevista per la fine del 2026. Per il Palazzetto dello sport non era nemmeno stata individuata l’area in cui realizzarlo. Ora il Comune sta invece cercando di serrare i tempi per realizzare materialmente l’opera che la città attende da molti anni.

Il valore paesaggistico

Di fatto, il Palasport si aggiungerà a un’area dalla vocazione prettamente sportiva che comprende il nuovo stadio del Cagliari e nella quale già esistono gli impianti Coni per l’atletica, le palestre, la piscina, il vecchio Palasport e anche altri impianti sportivi fondamentali per la città. È una zona di grande pregio paesaggistico, considerato che è attorniata dal golfo, dal parco Nervi e da quello degli Anelli, oltre che dalla Passeggiata di Sant’Elia. Proprio per questo motivo, il nuovo Palazzetto dello sport non supererà i dodici metri e mezzo di altezza, in modo che non modifichi la vista (lo skyline) della città. Nel Palazzetto attuale, classificato al numero 126 nella classifica degli impianti sportivi italiani, non è possibile ospitare appuntamenti di qualità.

