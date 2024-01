Nuovo ostello, c’è il bando 

Più posti letto per i turisti che visitano Barumini. Il Comune ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse relativa alla concessione in gestione del nuovo ostello della gioventù realizzato nei locali dell’ex stazione ferroviaria recentemente ristrutturati. La base d’asta è di 20mila euro annuali. La concessione avrà una durata di sette anni, rinnovabili di altri sette. Il complesso dei locali è composto da tre camere da letto con bagno privato, ingresso, sala ristorazione, cucina, sala comune e cortile. «Siamo soddisfatti del risultato, questa concessione potrebbe essere una nuova opportunità di lavoro nel territorio, oltre a rappresentare un utile servizio che aumenta l'offerta ricettiva per i tanti visitatori che ogni anno arrivano a Barumini», commenta il sindaco Michele Zucca. Domande entro le 12 del 12 febbraio. ( g. g. s. )

