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San Gavino.
03 ottobre 2026 alle 00:28

Nuovo ospedale, vertice Asl-Comune sui lavori 

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L’Asl 6 del Medio Campidano e il Comune di San Gavino vogliono eliminare ogni ostacolo che possa rallentare l’ultimazione del nuovo ospedale, importantissimo presidio sanitario per il territorio di tutta l’area del Sud Sardegna. Un tema cruciale riguarda la rapida acquisizione delle aree esterne, oggetto di opere di urbanizzazione e sistemazione, e anche delle vie di accesso.

Proprio su quest’ultimo tema, sono state affrontate una serie di questioni che riguardano proprio le opere di urbanizzazione primaria a servizio del nuovo ospedale, durante una riunione nella sede del Comune alla presenza del sindaco Stefano Altea, del direttore generale dell’Asl Joseph Polimeni e dei suoi collaboratori (l’ingegner Paolo Arterio e il geometra Giuseppe Botta), assieme ai tecnici del Municipio.

Risolte la questioni della sovrapposizione con i lavori di sistemazione del nuovo canale Rio Pardu, per la raccolta delle acque meteoriche e sugli oneri dei lavori. Rimane sul tavolo solo l’effettiva disponibilità di alcune residue proprietà private, funzionali alla realizzazione della rotatoria di accesso al nuovo ospedale, che occorrono alla ditta Finso per eseguire gli ultimi lavori di sistemazione.

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