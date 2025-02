Nuovo ospedale: «Strutture completate» 

Un enorme cantiere si presenta all’ingresso di San Gavino per chi arriva dalla Provinciale per Sardara. Qui proseguono i lavori per la costruzione del nuovo ospedale Nostra Signora di Bonaria, che prende forma nelle vicinanze dell’attuale nosocomio.

Il cronoprogramma

Il cantiere si presenta in una fase avanzata e a evidenziarlo è il direttore generale della Asl Giorgio Carboni: «Risultano ultimate tutte le strutture del nuovo ospedale, con il completamento dell’ultimo solaio di copertura. Inoltre al primo piano è stata realizzata la passerella pedonale interna, che consente il collegamento tra le ali est e ovest di uno dei tre blocchi (quello B). La viabilità interna risulta quasi terminata: di recente è stato realizzato il sovrappasso, il ponte che collega il pronto soccorso con l’elisuperficie, presente sul lato nord del nuovo nosocomio, che consentirà il collegamento viario dall’ospedale al nuovo eliporto. Nell’area dedicata alla centrale tecnologica è stato realizzato il nuovo basamento in calcestruzzo armato che ospita gli impianti di climatizzazione». Nell’ultimo trimestre del 2024 sono state ultimate le murature esterne, consentendo così la prosecuzione delle lavorazioni con la predisposizione degli ancoraggi che andranno ad accogliere la sottostruttura della parete ventilata che ricoprirà la facciata esterna del fabbricato. «Inoltre – aggiunge Giorgio Carboni – nei primi due mesi del 2025 sono già iniziate le lavorazioni per l’intonacatura esterna delle pareti. All’interno sono state installate le pareti divisorie in cartongesso e si sta procedendo anche con gli infissi. A livello impiantistico sono state realizzate le canalizzazioni interne nei diversi piani, l’impianto antincendio e la predisposizione per il passaggio dei gas medicali. Il nuovo ospedale sarà una struttura all’avanguardia e moderna: sarà un punto di riferimento per l’innovazione in campo medico e sanitario, non solo per San Gavino Monreale, ma per l’intera Sardegna».

I numeri

Ogni giorno nel cantiere lavorano circa settanta persone con picchi di 80. L’area interessata dai lavori è di 10 ettari e il nuovo ospedale – su cinque livelli (1 seminterrato e 4 livelli fuori terra) – avrà 215 posti letto. Oltre alle infrastrutture, ci saranno i percorsi di viabilità specifici e differenziati, i parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperficie. Segue con attenzione i lavori il sindaco Stefano Altea: «Il nuovo ospedale, insieme alla vecchia struttura, rappresenta una grande risorsa per tutto il territorio e renderà ancora più attraente il nostro comune per nuovi investimenti e famiglie».

