Nuovo ospedale, servono altri fondi 

Proseguono senza sosta i lavori per la costruzione del nuovo ospedale “Nostra Signora di Bonaria”, che sorgerà nelle vicinanze dell’attuale nosocomio. Al momento attuale sono state terminate ben il 90 per cento delle strutture mentre sono ultimate le strutture della centrale tecnologica e dell’asilo nido. Lo rimarca il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni: «Per la parte della struttura principale – spiega - sono in fase di realizzazione i solai del corpo mentre le infrastrutture dell’area esterna consistenti nella sottofondazione dei parcheggi e delle principali strade interne risultano quasi terminate. Il nuovo ospedale sarà una struttura all'avanguardia e moderna, un punto di riferimento per l'innovazione in campo medico e sanitario, non solo per San Gavino, ma per l'intera Isola».

Al lavoro

Nell’enorme cantiere gli operai e il personale tecnico specializzato lavorano di gran lena per un appalto che supera i 68milioni di euro e che darà alla luce a un modernissimo ospedale. Ad oggi per le opere di scavo e rinterri sono state movimentati circa 60mila metri cubi di terre e materiali inerti di sottofondo mentre per le fondazioni sono stati posti in opera circa 500 metri cubi di calcestruzzo e 850mila chilogrammi di acciaio per armature. In media ogni giorno lavorano nel grande cantiere circa 50 uomini, ma ci sono stati dei periodi in cui si è arrivati a 78 persone. I giorni di apertura del cantiere sono quasi 600 e i lavori si sono fermati nel complesso per 100 giorni a causa del tempo e per impraticabilità delle aree.

I rincari

La Asl sta già pensando al completamento degli spazi interni, compresi arredi e attrezzature: «Stiamo provvedendo – aggiunge Carboni – a richiedere alla Regione altri 30 milioni. Questo anche a ragione delle maggiori spese che derivano dall’applicazione del decreto aiuti sul riconoscimento all’appaltatore sugli incrementi dei costi dei materiali».

Soddisfatto il sindaco di San Gavino Stefano Altea: «Come amministrazione comunale abbiamo manifestato alla Asl la più ampia collaborazione per la spedita esecuzione delle opere che ci vedono direttamente in prima linea e coinvolti principalmente per l'accesso al nuovo ospedale. Quest'opera, insieme alla vecchia struttura, rappresenta una grande risorsa per il territorio e renderà ancora più attraente il nostro comune per nuovi investimenti e famiglie».

Il nuovo sorge in un’area di 10 ettari e avrà 215 posti letto. L’area del cantiere accoglie le infrastrutture, i percorsi di viabilità specifici e differenziati, i parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperficie per i mezzi di soccorso. L’edificio ha uno sviluppo su cinque livelli (1 seminterrato e 4 livelli fuori terra).

RIPRODUZIONE RISERVATA