Nuovo ospedale, l’assessore in cantiere 

Tour per le emergenze della sanità del Medio Campidano per l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, che ha visitato il cantiere nel nuovo ospedale di San Gavino Monreale per poi recarsi al “Nostra Signora di Bonaria”, nella residenza sanitaria “Sereni Orizzonti” di Villacidro e a Guspini, nel centro di cura e riabilitazione “Santa Maria Assunta”, ora chiuso.

Nella visita al cantiere del nuovo ospedale l’assessore è stato accompagnato dai vertici della Asl del Medio Campidano, dai tecnici aziendali e dell’impresa Finso che sta eseguendo i lavori. Alla visita hanno partecipato anche i sindacati confederali con Francesco Bardi (Cgil), Loredana Zuddas (Cisl) e Guido Sarritzu (Uil), i consiglieri regionali del Medio Campidano, Emanuele Matta, Gigi Piano, Alberto Urpi, e il sindaco di Villacidro Federico Sollai, presidente del comitato del distretto di Guspini della conferenza socio-sanitaria. Bortolazzi non si è sottratto al confronto sui temi caldi della sanità mediocampidanese: liste d’attesa, commissioni invalidi, reti formative, carenza di personale. L’assessore, rimarca il direttore generale della Asl Giorgio Carboni, ha anche rilevato «le numerose potenzialità delle strutture presenti nel territorio, in modo particolare le eccellenze presenti nell’ospedale di San Gavino, punto di riferimento per alcune patologie per i pazienti che spesso arrivano anche dalle Asl limitrofe, e ha chiesto unità di intenti.

Nel vecchio ospedale, Carboni ha illustrato all’assessore dati e informazioni sull’azienda sanitaria, illustrando punti di forza e criticità della sanità territoriale.

