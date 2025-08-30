«Nuovo ordine mondiale da anteporre alla Ue» 

TIANJIN. Vladimir Putin snobba i diktat per la pace e il pressing europeo per rivelare entro lunedì le sue intenzioni sul faccia a faccia con Volodymyr Zelensky. E rilancia. Il presidente russo, alla vigilia della trasferta in Cina da alleati e partner del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), presieduto a Tianjin da Xi Jinping, assesta un colpo sinistro. «Il militarismo giapponese viene rianimato con il pretesto di immaginarie minacce russe o cinesi, mentre in Europa, Germania inclusa, si stanno compiendo passi verso la rimilitarizzazione del continente, con scarsa attenzione ai parallelismi storici», ammonisce il capo del Cremlino, in un’intervista all’agenzia statale cinese Xinhua, infarcita di lodi all’indirizzo del padrone di casa Xi. «Ci aspettiamo che il vertice dia all’Organizzazione un nuovo, potente slancio» per contribuire «a plasmare un ordine mondiale multipolare più equo», osserva lo zar sulla riunione, la più grande dalla sua fondazione nel 2001, con la presenza di oltre 20 capi di Stato e di governo, e la decina di rappresentanti di organizzazioni internazionali quali il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

RIPRODUZIONE RISERVATA