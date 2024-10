Nuovo orario allo Scano per i pendolari 

Arriva il tanto atteso lieto fine sulla vicenda delle proteste degli studenti dell’istituto Scano. All’inizio della scorsa settimana gli alunni avevano scioperato per le condizioni dei pendolari, che con l’abolizione della riduzione oraria non uscivano in tempo per prendere l’autobus.

Da domani, però, è pronto a entrare in vigore il nuovo orario che metterà fine ai disagi. Al posto dei due giorni di lezione da sei ore, che causavano i problemi maggiori, si passa a quattro giorni da cinque ore e mezzo. «I ragazzi che vengono da più lontano e potrebbero avere ancora qualche problema avranno il permesso di uscita anticipata di 5 o 10 minuti per poter prendere i mezzi», spiega la dirigente scolastica Miriam Etzo. «Sono molto soddisfatta dei miei studenti, che non si sono fatti strumentalizzare e si sono dimostrati aperti al dialogo». Il riferimento è al sit-in di Blocco Studentesco a cui però la maggior parte dei ragazzi non aveva aderito.

