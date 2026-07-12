Nuovo numero di The Passenger sul tema del “Neocolonialismo” 

Oggi, alle 19, a Palazzo Ducale, in piazza del Comune, a Sassari, la libreria Koinè organizza la presentazione del nuovo numero della rivista “The passenger” dedicata alla Sardegna. Con Cristina Nadotti e Costantino Cossu si parlerà di overtourism, di spopolamento dei centri dell’interno, di servitù militari e di transizione energetica. Il tema è il “Neocolonialismo”, un sentimento diffuso che l’isola – pur non essendo una colonia in senso formale – continui a vivere forme di dipendenza economica, simbolica e territoriale che ricordano, per logiche e conseguenze, quelle coloniali. È un’idea che ha radici profonde, dalle lotte contro le servitù militari alle proteste su parchi eolici e solari.

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