Nuovo nome per la Notte Bianca: comincia la festa 

La Notte bianca si farà, ma avrà un nome più poetico. È stata ribattezzata "L'ultima notte d'estate" l'iniziativa che continua a entusiasmare la movida nuorese. Si terrà venerdì e il programma definitivo sarà fornito a brevissimo. Sono in corso le ultime pratiche con il Comune di Nuoro, ma è stato già stabilito che l'evento si terrà da piazza Asproni a via Lamarmora, attraversando il Corso Garibaldi. Il tutto è organizzato dal Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e Centro commerciale Agorà di via Lamarmora, con il patrocinio del Comune di Nuoro, la collaborazione e supporto della Camera di commercio, Aspen, associazioni di categoria e tutte le attività coinvolte nella manifestazione.

«Abbiamo previsto gruppi musicali dislocati lungo il percorso - dice il presidente del Centro commerciale naturale, Salvatore Piredda - ma anche gruppi di balli, la Seui street band e, più in generale, percorsi itineranti di intrattenimento e animazione per bambini e adulti. Immancabili i food&beverage attrezzati anch'essi di varie iniziative volte a intrattenere il pubblico. I musei prolungheranno la chiusura alle 22». A fare da cornice i negozi del centro storico tra shopping e locali per un mercoledì piacevole sull’onda dei ricordi.

