SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Gramsci
27 settembre 2026 alle 00:33

Nuovo nido, avviate le iscrizioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In un territorio dove si parla ogni giorno di calo delle nascite e di difficoltà per le famiglie, arriva il nuovo nido e micronido d’infanzia “La mongolfiera”.

Il nuovo servizio ha sede in via Antonio Gramsci 22 a Nuoro, ed è gestito dalla società di servizi alla persona snc “La mongolfiera”. Sono aperte in questi giorni le iscrizioni per accogliere i bambini da 3 mesi a 3 anni, e favorire il dialogo con le loro famiglie.

L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un luogo sicuro e sereno, tra il rispetto dei tempi e dell’individualità di ogni piccolo. Lo si farà tra gioco, creatività, esplorazione e relazione che diventano strumenti per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo, motorio e sociale, oltre ad accompagnare in maniera graduale la conquista dell'autonomia e un costante dialogo con le famiglie.

Il nido è parte della rete del consorzio SolCo di Nuoro, che dal 2001 si occupa di favorire l’inclusione sociale, servizi educativi e formativi, oltre all’attivazione di reti con enti pubblici e attività del terzo settore.

Il nido sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 17, e i martedì e i giovedì sino alle 18. Per avere maggiori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 345 8645458 o scrivere all’email lamongolfierasnc@gmail.com.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 