Nuovo nido, avviate le iscrizioni 

In un territorio dove si parla ogni giorno di calo delle nascite e di difficoltà per le famiglie, arriva il nuovo nido e micronido d’infanzia “La mongolfiera”.

Il nuovo servizio ha sede in via Antonio Gramsci 22 a Nuoro, ed è gestito dalla società di servizi alla persona snc “La mongolfiera”. Sono aperte in questi giorni le iscrizioni per accogliere i bambini da 3 mesi a 3 anni, e favorire il dialogo con le loro famiglie.

L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un luogo sicuro e sereno, tra il rispetto dei tempi e dell’individualità di ogni piccolo. Lo si farà tra gioco, creatività, esplorazione e relazione che diventano strumenti per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo, motorio e sociale, oltre ad accompagnare in maniera graduale la conquista dell'autonomia e un costante dialogo con le famiglie.

Il nido è parte della rete del consorzio SolCo di Nuoro, che dal 2001 si occupa di favorire l’inclusione sociale, servizi educativi e formativi, oltre all’attivazione di reti con enti pubblici e attività del terzo settore.

Il nido sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 17, e i martedì e i giovedì sino alle 18. Per avere maggiori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 345 8645458 o scrivere all’email lamongolfierasnc@gmail.com.