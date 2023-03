Nuovo naufragio in Libia I superstiti a Pozzallo, c’è il nodo delle regole 

Un altro naufragio, ancora vittime e polemiche. Potevano essere salvati, tornano ad accusare le Ong. I 17 superstiti dell'ultima tragedia - il barcone ribaltatosi al largo della Libia con 30 dispersi - sono tutti del Bangladesh e arrivati ieri pomeriggio a Pozzallo, nel Ragusano. Il mercantile Froland che li ha soccorsi è arrivato in rada, poi gli stranieri sono stati prelevati da motovedette della Guardia costiera che li hanno portati a terra. A bordo anche i due migranti per i quali, in un primo momento, era stata disposta l'evacuazione medica a Malta.

Ad avvistare per primo l'imbarcazione alla deriva sabato mattina è Sea Bird, l'aereo della Ong Sea Watch, che si era mosso dopo un sos lanciato da uno dei passeggeri ad Alarm phone. Sea Watch ha pubblicato i colloqui con il mercantile intervenuto, il Basilis L, il Centro di coordinamento marittimo libico e quello italiano, l'Mrcc della Guardia costiera di Roma. Il mercantile fa sapere che l'autorità italiana lo ha invitato a seguire le indicazioni del Centro libico. Contattato, quest'ultimo spiega di non poter mandare alcun mezzo in soccorso. Sea Watch chiama dunque il Centro italiano e chiede: «Chi è responsabile ora per questo caso?».Ma Roma non risponde e riattacca il telefono. Il rischio di un naufragio, attacca l’Ong tedesca, «era noto alle autorità da oltre 24 ore. Li hanno consapevolmente lasciati affogare».

Monta quindi un altro caso - dopo quello di Cutro - per il mancato intervento italiano, seppure questa volta in acque non di propria competenza.

