Nuovo murale in via dei Nuraghi  

Colori sui muri e sulle serrande: dopo le ultime opere realizzate lo scorso fine settimana dall’associazione Skizzo di San Gavino, ora tocca alla scalinata di via dei Nuraghi prendere forma grazie alle mani di Agnes Zimmermann e Luca Cocco, che stanno dando colore a una nuova zona del paese, a ridosso del centro storico.

Il murale, voluto dal Comune, costa circa 15 mila euro che arrivano dai fondi di bilancio. Per vedere il risultato finale bisognerà aspettare almeno metà agosto. Il disegno finale è una sorpresa, non mancheranno richiami ai colori della tradizione. Sono diverse le operare sui muri realizzate nel centro abitato, volute negli anni dai sindaci che si sono susseguiti, ma anche dalla Pro Loco: l'ambizione di tutti è far diventare “Esterzili il paese dei murales della Barbagia di Seulo”: il primo risale al 1991 ed è dell’artista Luciano Lixi.

RIPRODUZIONE RISERVATA