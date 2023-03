«Nuovo modello di assistenza dopo il Covid» 

«La pandemia ha rappresentato un evento epocale che ha sconvolto le nostre vite. L’impatto del virus, sul piano sanitario, sociale ed economico, è ancora oggi evidente a un anno dalla fine dello stato d’emergenza. Quasi 7 milioni le vittime in tutto il mondo, oltre 2 milioni solo in Europa.

Un dramma che non ha risparmiato la Sardegna, che oggi paga un pesante tributo di quasi tremila vittime», dice il presidente della Regione Christian Solinas in occasione delle celebrazioni per la giornata nazionale delle vittime del Covid-19, che si tiene oggi.

«La più grande forma di rispetto che possiamo rivolgere alle vittime è quella di non dimenticare la lezione che il Covid ha impartito ai nostri sistemi sanitari. Oggi, pur nelle difficoltà dovute alla carenza di figure professionali indispensabili, abbiamo gettato le basi per un modello di assistenza nuovo, moderno e sostenibile, anche attraverso gli investimenti del Pnrr e con l’ausilio delle nuove tecnologie e la realizzazione di quelle strutture intermedie che avranno il compito di dare assistenza e costituire un filtro tra territorio e ospedale», conclude il presidente Solinas.

RIPRODUZIONE RISERVATA