Nuovo mezzo operativo per i barracelli 

Alla compagnia barracellare di Setzu, che opera non solo nel paese ma anche a Genuri e nel circondario, garantendo supporto in caso di necessità come il servizio antincendio. L’automezzo, un Toyota Hilux dotato di moderne attrezzature e grandi capacità operative, è stato acquistato dal Comune grazie a fondi regionali destinati al sostegno delle Compagnie barracellari.

«Questo investimento – ha dichiarato il sindaco Sandro Palla durante la cerimonia di consegna – sottolinea il riconoscimento istituzionale del ruolo fondamentale svolto dai barracelli nella prevenzione e nel contrasto degli incendi, nonché nella sorveglianza del patrimonio agro-pastorale e naturale comunale. Il forte spirito di squadra e la dedizione della Compagnia – ha concluso – sono e saranno fondamentali per mantenerla attiva e operativa». (g. g. s.)

